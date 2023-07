NASA zveřejnila snímek hvězdného mračna Rho Ophiuchi, který pořídil teleskop Jamese Webba. Americká instituce tak slaví rok od uvedení vesmírného dalekohledu do plného provozu. Na snímku je asi 50 mladých hvězd, které mají podobnou hmotnost jako Slunce.

Here it is: @NASAWebb’s one-year anniversary image. Called Rho Ophiuchi, this area shows about 50 young stars in a cocoon of gas and dust. At 390 light-years away, it's the closest star-forming region to Earth: https://t.co/A3e2XLx9Ef

Webb continues to #UnfoldTheUniverse. pic.twitter.com/tfXT8J2xBW

— NASA (@NASA) July 12, 2023