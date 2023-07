Kdo se bratříčkoval v Rusku? Poslanci se hádali nejen kvůli daním

Během debaty o konsolidačním balíčku se poslanci přeli o to, kdo se „jezdil bratříčkovat“ do Ruska. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) to vytýkal zástupcům ANO. Poslanec tohoto hnutí Kamal Farhan ho ale vyzval k tomu, aby jmenoval také poslance za vládní strany, kteří se také účastnili cesty do Ruska.

„Svět není jen o byznysu a zatímco Radek Vondráček, Kamal Farhan a další poslanci ANO se kdysi letěli bratřit do Moskvy s ruskými mužiky na sankčním seznamu, tak my jsme se vrátili k havlovské diplomacii a zásadové zahraniční politice,“ napsal Válek na Twitteru.

„Ať napíše, kdo z TOP 09 a z ODS se tam bratříčkoval. A jestli chce, mohu mu dodat fotky, kdo tam byl z TOP 09 a kde se tam všude fotili,“ reagoval na plénu Sněmovny poslanec Kamal Farhan.