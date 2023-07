„Kunderovy velké texty vždycky stály za čtení a budou za to stát vždycky. Případný čtenář, který by jeho dílo zavrhl, protože vyžaduje po spisovateli, aby byl morálním vzorem, by nejvíc uškodil sám sobě.“ Připomeňte si rozhovor s Janem Novákem, autorem biografie Milana Kundery, která se před třemi lety stala jednou z literárních událostí roku.