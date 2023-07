Výborného ve výborech nahradí Kohajda, Nováková a Dufek

Lidovce Marka Výborného, který se na konci června stal ministrem zemědělství, nahradí v poslaneckých výborech jeho kolegové z klubu KDU-ČSL Michael Kohajda, Nina Nováková a Aleš Dufek.

Podle podkladů sněmovní volební komise by měl Kohajda nastoupit do ústavně-právního výboru, Nováková do školského výboru a Dufek se má ucházet o uvolněné křeslo v Organizačním výboru a Stálé komise pro Ústavu. Jejich kandidaturu ještě musí potvrdit poslanecká sněmovna.