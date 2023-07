Zemřel Lukašenkův kritik Ales Puškin

Ve vězení zemřel běloruský umělec Ales Puškin, který kritizoval vůdce Alexandra Lukašenka. Odpykával si pětiletý trest. Zadržen byl v roce 2021 poté, co se aktivně účastnil protivládních protestů v zemi. Podle své manželky zesnul za nevyjasněných okolností. Bylo mu 57 let. (Guardian)

⚡️Prominent Belarusian artist dies in prison 'under unclear circumstances.’

The prominent Belarusian artist Ales Pushkin died in prison in Belarus "under unclear circumstances," his wife Janina Demuch reported on July 11. pic.twitter.com/nTMBem8yh5

