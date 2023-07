Morawiecki naléhal na Ukrajinu, aby dovolila exhumaci obětí masakrů na Volyni

Polsko a Ukrajina se úplně neusmíří, dokud nebudou nalezeny ostatky všech Poláků zabitých ukrajinskými nacionalisty, řekl premiér Morawiecki. Polsko si dnes připomíná 80. výročí vyvrcholení masakrů na Volyni, kdy ukrajinští nacionalisté zaútočili na polské vesnice.

Polsko se od ruské invaze z loňského února stalo jedním z nejvěrnějších spojenců Ukrajiny, vztahy mezi těmito sousedními zeměmi ale byly po celé generace napjaté kvůli válečným masakrům, připomíná agentura Reuters. Volyň byla před druhou světovou válkou součástí Polska, pak ji zabral Sovětský svaz, za války okupovalo nacistické Německo a nyní leží na západě Ukrajiny.

„Za tím zločinem nestála bezduchá státní mašinerie, ale lidé, kteří svou nenávist zaměřili proti těm, s kterými žili roky, desetiletí, staletí. Ten zločin byl tak výjimečný, že musí být pojmenován – byla to genocida, vyhlazování. Ale současně způsob této genocidy, vraždění Poláků sekerami, vidlemi, pilami, motykami, upalování zaživa, bylo něčím tak nepředstavitelně krutým, že má zvláštní název: genocidium atrox, genocida strašlivá, ukrutná,“ řekl podle agentury PAP polský premiér na hlavní vzpomínkové akci.

„Konečné polsko-ukrajinské usmíření nenastane bez nalezení všech ostatků,“ řekl Morawiecki. Polský stát má podle něj závazek nejen vůči současným generacím, ale i vůči těm předchozím, které si zaslouží vzpomínku, pravdu a nalezení jejich dočasných hrobů. „Základy usmíření se musejí opírat o pilíře pravdy,“ zdůraznil předseda polské vlády.

„Ukrajinci musejí přestat falšovat své dějiny,“ apeloval polský ministr školství Przemyslaw Czarnek. Agentuře PAP řekl, že od Ukrajinců na výročí masakrů nečeká v první řadě omluvu, ale to, že přestanou falšovat dějiny a dovolí exhumovat ostatky zavražděných Poláků, které už 80 let leží na polích. Ukrajinci ale podle něj nechtějí připustit to, co spáchali jejich předkové. A zatímco Polsko umožňuje Ukrajincům, aby pečovali o hroby svých krajanů v Polsku, Poláci tuto možnost nemají, dodal.

Polsko chce lepší přístup k místům na Volyni

Polsko tvrdí, že na Volyni ukrajinští nacionalisté zabili více než 100 000 Poláků. Při odvetných akcích polského odboje přišly o život i tisíce Ukrajinců. Polský parlament uznal masakry spáchané Ukrajinskou povstaleckou armádou za „etnické čistky nesoucí rysy genocidy“. Ukrajina toto tvrzení nepřijala a často o volyňských masakrech referuje jako o součásti konfliktu mezi Polskem a Ukrajinou, který zasáhl oba národy.

Polsko chce, aby Ukrajina dovolila expertům neomezený přístup do míst, kde by mohly být oběti, dovolila exhumaci ostatků a jejich řádné pohřbení. Ukrajina v roce 2017 zakázala polským úřadům pátrat po obětech na jejím území, nicméně loni Kyjev povolil Polsku pátrání v jedné vsi, uvedla agentura Reuters.

V neděli se prezidenti obou zemí Volodymyr Zelenskyj a Andrzej Duda ve městě Luck na západě Ukrajiny zúčastnili bohoslužby k uctění památky obětí. Dnešní vzpomínkové akce ve Varšavě se zúčastnil i předseda ukrajinského parlamentu Ruslan Štefančuk, který se pokusil rozptýlit napětí, když v květnu v polském parlamentu řekl, že Kyjev chápe bolest Poláků. (ČTK)