Tenistka Markéta Vondroušová je v semifinále Wimbledonu. Světovou čtyřku Jessicu Pegulu z USA udolala po setech 6:4, 2:6 a 6:4, ačkoliv ve třetím setu 1:4 prohrávala. V boji o finále vyzve světovou jedničku Świątek, nebo Ukrajinku Svitolinu. Pro Češku je to druhé grandslamové semifinále v kariéře, v roce 2019 dosáhla až na finále Roland Garros.

Semi-final secured.

The emotion pours out as Marketa Vondrousova seals her place in the last four#Wimbledon pic.twitter.com/bUrxTupHkq

— Wimbledon (@Wimbledon) July 11, 2023