SPD k novele zákona o důchodovém pojištění předloží deset pozměňovacích návrhů

Lídr SPD Tomio Okamura řekl, že jeho hnutí předloží deset pozměňovacích návrhů k novele zákona o důchodovém pojištění.

Podle svých slov souhlasí s tím, že je třeba důchodovou reformu provést. Nesouzní však se změnami, které se vládní pětikoalice snaží prosadit.

„Hnutí SPD požaduje zachování stávající podoby valorizace důchodů a navrhuje zachování podmínek k odchodu do důchodu,“ řekl Okamura. „Podpořit zpřísnění podmínek odchodu do důchodu v předložené podobě je pro nás nemyslitelné,“ uvedl. Poznamenal však, že o valorizaci důchodů jsou poslanci SPD ochotni jednat.

Krom toho dodal, že by stát měl snížit ceny energií a zestátnit ČEZ. „Vláda by tak mohla přijmout odpovědnost za distribuci a cenovou politiků energií, což by se občanům vyplatilo,“ poznamenal.