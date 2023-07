Zákon o důchodovém pojištění má měnit odchod do důchodu a valorizaci penzí

Ministr práce Marian Jurečka přiblížil novelu zákona o důchodovém pojištění. Ta se podle něj týká dvou oblastí – předčasných starobních důchodů a zpomalení valorizací penzí.

Pracující by tak do předčasného důchodu mohli jít nejdřív o tři roky dřív. Důchody by měly být vždy plně valorizovány o inflaci. „Bude platit, že vždy k 1. lednu budou starobní důchody navyšovány o inflaci,“ řekl Jurečka. Zároveň pokud inflace ve třech po sobě jdoucích měsících překročí 5 %, bude důchodcům vyplácen mimořádný příspěvek.

Cílem podle lidoveckého ministra je, aby byl systém udržitelný pro budoucí generace. Zároveň ujistil, že nejde o celkovou důchodovou reformu. „Celý balík změn v rámci důchodové reformy přijde do Sněmovny v první polovině příštího roku,“ řekl.

Změny projednával rovněž Výbor pro sociální politiku.