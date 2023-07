Ústavně-právní výbor Senátu zpovídal druhou navrženou kandidátku na ústavní soudkyni Kateřinu Ronovskou

Ústavně-právní výbor Senátu zpovídal po Veronice Křesťanové i druhou kandidátku na ústavní soudkyni Kateřinu Ronovskou, kterou navrhl prezident Petr Pavel.

Senátoři se Ronovské ptali na její hodnotové postoje i na to, co by mohla Ústavnímu soudu přinést jako znalkyně německého právního okruhu.