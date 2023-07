Atletka Semenya uspěla s odvoláním u Evropského soudu

Evropský soud pro lidská práva rozhodl ve prospěch dvojnásobné olympijské vítězky v běhu na 800 metrů Caster Semenyi. V soudním sporu týkajícím se hladiny testosteronu v těle uspěla s odvoláním proti nařízení podstupovat hormonální léčbu.

Atleti s rozdílným sexuálním vývojem mívají vyšší hladinu testosteronu, což je podle některých expertů zvýhodňuje oproti jiným. S tím ale Semenyová a její právní tým nesouhlasí. Foto: Citizen59, Flickr

Jihoafričanka podle nařízení Světové atletiky nesmí soutěžit na tratích od 400 metrů po míli, pokud by měla hladinu testosteronu vyšší než pět nanomolů na litr. Aby se mohla zapojit do soutěží, musela by užívat léky na snížení hladiny hormonu v těle.

S řídící atletickou organizací je Semenya v dlouhodobé při od roku 2018, dosud dvakrát neuspěla ve sporech o zrušení rozhodnutí, které po ní hormonální léčbu žádalo.

Evropský soud rozhodoval ve sporu, kde žalovanou stranou byla švýcarská vláda kvůli tomu, že nechránila atletčina práva před diskriminací. Švýcarský nejvyšší soud před třemi lety odmítl zrušit rozhodnutí Sportovního arbitrážního soudu (CAS) sídlícího ve švýcarském Lausanne, který pravidla světové atletiky dříve potvrdil. Pravidla Světové atletiky dnešní rozhodnutí nemění.

Semenya argumentovala, že užívání léků na snížení hladiny testosteronu by mohlo ohrozit její zdraví a že by rozsudek jí a dalším sportovcům odepřel právo spoléhat se na vrozené schopnosti.

Kvůli předchozím rozsudkům nemohla trojnásobná mistryně světa v běhu na 800 metrů Semenya obhajovat olympijské zlato v roce 2021 v Tokiu. (Evropský soud pro lidská práva, BBC)