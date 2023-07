Trump žádá o odložení procesu s utajovanými dokumenty po volbách

Donald Trump požádal federální soud, aby odložil jeho trestní řízení v kauze tajných dokumentů až po prezidentských volbách. Argumentuje tím, že pro něj a jeho právníky bude „náročné“ připravit se na soudní proces před volbami.

Soudkyně Jižního okresu Floridy Aileen Cannon, kterou Trump do této pozice nominoval, původně rozhodla, že na zabavené dokumenty má dohlížet zvláštní supervizor. Další soud to ale poté zavrhl. Nyní ji Trump žádá, aby proces odložila o rok a půl. Foto: Wikimedia Commons

Ty se konají 5. listopadu 2024, a aby Trump byl nominován, potřebuje v srpnu 2024 získat republikánskou nominaci. Mezi současnými uchazeči je jasným favoritem, má náskok zhruba třicet procent před druhým Ronem DeSantisem.

Kdyby soudkyně Aileen Cannon, jmenovaná Trumpem, jeho žádosti vyhověla, mohlo by mu to pomoct ve zvolení prezidentem. Jako prezident by poté mohl prostřednictvím svého ministra spravedlnosti proces zastavit.

Soudkyně Cannon původně naplánovala začátek trestního procesu s exprezidentem na 14. srpna. Právní experti všeobecně očekávají, že proces bude odložen na mnohem pozdější datum, aby strany měly dostatek času na přípravu.

Trump byl obžalován společně se svým asistentem Waltem Nautou a v 37 bodech obžaloby odmítl vinu. (CNBC)