Havlíček: Vláda předkládá daňový balíček a dělá „marketingovou ekonomii“

Stínový premiér ANO Karel Havlíček ve Sněmovně řekl, že jednání o konsolidačním balíčku bude extrémně náročné. „Vaše takto předložené balíčky jsou pro nás nepřijatelné. Pojďme diskutovat, co v nich změnit,“ řekl Havlíček.

Foto: Ludvík Hradilek, Deník N

Podle Havlíčka je Česko ve špatné ekonomické situaci, která se nezlepšuje navzdory slibům vlády.

„Máme třetí nejvyšší inflaci v celé EU. Je to jeden ze zásadních důvodů, proč se připravuje konsolidační balíček. My mu říkáme daňový balíček,“ řekl ve svém vystoupení Karel Havlíček.

Fialova vláda podle něj dělá „marketingovou ekonomii“, snaží se špatné výsledky hodit na předchozí kabinet.

„Tato vláda není přímým viníkem inflace, stejně jako nebyla přímým viníkem naše vláda,“ řekl statutární místopředseda hnutí ANO. Ekonomické problémy mají podle něj kořeny zejména v roce 2022, kdy kabinet otálel s řešením hospodářských problémů.

Problémy s rozpočtem

„Do toho všeho se nám začal hroutit rozpočet. První signály byly již loni, ale to jste hodili na nás,“ vytknul vládě Havlíček.

„Vzpomeňme si na to, jak se tu čarovalo se zdroji, varovali jsme před tím. Uznávám, přišla válka, museli jste řešit i jiné věci. Ale to jsme museli řešit i my za covidu,“ popsal místopředseda ANO.

Za nynější problémy s rozpočtem ale vláda už může sama. Havlíček si myslí, že kabinet se díval na bilanci hospodaření optimisticky, do příjmů státu navrhoval věci, které byly nereálné.

Jmenoval 50 miliard korun, které kabinet do zákona o státním rozpočtu zavedl z modernizačního fondu. Sama vláda následně přiznala, že to není možné, peníze jako příjem rozpočtu využít nelze.

„Nedivme se tomu, že nikdo z gramotných lidí vám nevěří, že konsolidace bude fungovat,“ řekl místopředseda ANO. „Konsolidační balíček je zcela postaven na vodě,“ vytknul kabinetu.

Proti balíčku

Havlíček si myslí, že vláda nechápe, proč je ekonomika v problémech. Kritizoval, že kabinetu chybí v jeho řadách lidé s ekonomickým vzděláním.

„Máte tam jediného ekonoma a to už je dnes bankéř na útěku. Už se těší do Bruselu,“ kritizoval Havlíček ambice ministra průmyslu Jozefa Síkely (STAN), který se chce ucházet o post příštího českého evropského komisaře.

Předložený balíček podle něj narazí i z důvodu chybějící důvěry veřejnosti.

Hnutí ANO podle něj navrhuje postupnou konsolidaci veřejných financí. „Musím objektivně říct, že navzdory hospodaření vlády není situace stále kritická. Česká republika není před bankrotem,“ řekl Havlíček.

ANO tak chce postupně strukturální schodek snižovat o 40 až 50 miliard korun ročně. Zhruba 20 miliard by mělo jít na vrub provozních výdajů, pět miliard by stát získal z vyššího zdanění neřestí. Zbytek by pak ANO chtělo získat na vyšším výběru daní. Opět by zavedlo EET.

Po vládě bude ANO chtít, ať během jednání jasně ukáže, které dotační tituly bude chtít zrušit. Jen tak podle něj může být debata férová.

„Nemůžete chtít vše. My se hlásíme k 50 miliardám ročně. Nestrašíme, nezabíjíme růst a nejsme asociální. Vy nemůžete zvyšovat kobercově daně a tvářit se, že se moc nezvyšují. Výdaje snižujete jen na papíře,“ kritizoval Havlíček.