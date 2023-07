Piráti chtějí z balíčku vyškrtnout růst renty exprezidentů

Předseda klubu pirátů Jakub Michálek předložil ve Sněmovně pozměňovací návrh, aby poslanci z úsporného balíčku vyškrtli růst renty, kterou pravidelně dostávají exprezidenti. V Česku se to týká Václava Klause a Miloše Zemana. Michálek pozměňovací návrh vysvětlil tím, že na růstu této renty se v koalici nedohodli.

V kapitole Omezení a rušení daňových výjimek, která je součástí vládního konsolidačního balíčku, je i krátká pasáž týkající se příjmů bývalých prezidentů. Těm materiál slibuje výrazné navýšení této měsíční renty, a to z nynějších 50 000 na 102 300 korun.

„Jde o milion ročně. To my nepodporujeme a nepodporuje to ani několik dalších kolegů v koalici,“ řekl Michálek. Dopad na rozpočet je podle něj minimální, nicméně z reakce Pirátů je jasné, že jim velmi záleží na tom, aby tato změna v balíčku nebyla.

Na dotaz, jak se růst renty do balíčku dostal, Michálek odpověděl, že není tím, koho by se novináři měli ptát, a odkázal na ministra financí ODS Zbyňka Stanjuru. „My jsme dali jasný návrh. Na vládě jsme chtěli, aby to bylo vypuštěno, ale byli jsme přehlasováni,“ dodal Michálek.

Původně si přitom koalice slíbila, že nebude podávat pozměňovací návrhy. Podle Michálka ale jeho krok tuto dohodu neporušuje. „To je návrh, který odpovídá tomu, na čem jsme se dohodli. A my jsme se nedohodli na tom, že dojde ke zvýšení renty exprezidentů,“ řekl Michálek Deníku N.

Připustil však, že s ODS se v tomto neshodují. „S ODS se na tomto návrhu skutečně neshodujeme a nechceme se dostat do situace, kdy ODS bude prosazovat návrhy navzdory našim. Nevidíme důvod, proč bychom pro záležitost, na níž jsme se nedomluvili, hlasovali. Náš návrh naopak uvádí do souladu to, na čem jsme se dohodli,“ dodal Michálek.