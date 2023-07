Sullivan: NATO stanoví Ukrajině cestu reforem, aby se země mohla připojit k Alianci

NATO stanoví Ukrajině cestu reforem tak, aby se země nakonec mohla připojit k Alianci, ale bez uvedení „časového plánu“. Řekl to poradce Bílého domu pro národní bezpečnost Jake Sullivan.

Sullivan vyloučil jakýkoli okamžitý vstup Ukrajiny vzhledem k její probíhající válce proti ruské invazi s tím, že by to „přivedlo NATO do války s Ruskem“. (AFP)