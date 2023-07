Odbory a podnikatelé připraví spolu návrh změn balíčku, předají ho koalici

Odboráři a zaměstnavatelé připraví společný návrh změn vládního konsolidačního balíčku. Předloží ho pak premiérovi a koalici. Dohodli se na tom dnes zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů na jednání tripartity.

ČTK to řekl mluvčí kabinetu Václav Smolka. Informaci o přípravě společného návrhu zveřejnil na Twitteru předák nejsilnějšího odborového svazu KOVO Roman Ďurčo. Co by měl společný návrh obsahovat, neupřesnil. Předložit by se měl v létě při projednávání zákonů ve Sněmovně. Podle mluvčího vlády příprava návrhu neznamená, že koalice navrhované úpravy automaticky přijme.

Odbory i zaměstnavatelé mají k vládním úsporným plánům výhrady. Dolní komora by s projednáváním balíčku měla začít v úterý. Politici vládní koalice opakovaně uvedli, že kabinet zásadnější úpravy svého balíčku nechystá. Připustili drobnější změny při projednávaní ve Sněmovně při takzvaném druhém čtení zákona. (ČTK)