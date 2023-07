MPSV: Automatizace se do roku 2030 může týkat 1,1 milionu pracovních míst

Automatizace se do konce desetiletí může dotknout 1,1 milionu pracovních míst v Česku. Už teď by se dala automatizovat až zhruba polovina úkonů v práci. V podkladech pro dnešní jednání tripartity to uvedlo ministerstvo práce.

Rezort práce se ve zprávě zaměřil na dopad demografických změn na trh práce a na možný vývoj v tomto desetiletí. Tripartita měla téma projednávat už minule, zatím se k němu nedostala.

Ministerstvo popisuje, že se pracovní trh bude muset vyrovnat se stárnutím i s „nedostatečným využitím potenciálu“ rodičů malých dětí či starších pracovníků. Podle zprávy se také počet, náplň i podoba nabízených pozic výrazně promění. Přispěje k tomu digitalizace a robotizace, práce na dálku, nárazovost činností i rozdílný přístup generací k práci.

„Technologické změny zásadně ovlivní nabídku a poptávku po práci již v tomto desetiletí,“ napsalo v podkladech ministerstvo.

Podle zprávy by se dalo už nyní automatizovat až 52 procent pracovních úkonů. Pokud by se technologie zaváděly „středním tempem“, do roku 2030 se automatizuje 1,1 milionu pracovních míst. Ke stejnému závěru dochází i další studie, podle níž je možné automatizovat 51 procent postů.

Podle odhadů se může v příštích letech proměnit až polovina pracovních pozic. Část zanikne, nové vzniknou. Záležet bude na přizpůsobivosti pracovníků. „Změnám se nelze vyhnout, ale budou probíhat postupně,“ napsalo ministerstvo. Dodalo, že záviset budou i na investicích firem a státu, přilákání zahraničních expertů či na politice.

Bez aktivního přístupu hrozí ztráta konkurenceschopnosti, zvýšení nezaměstnanosti a zpomalení ekonomického růstu, podotkli autoři. Zmínili, že nejdřív se promění manuální rutinní práce, poté i opakované a předvídatelné znalostní činnosti.

Do roku 2030 budou aspoň základní digitální dovednosti potřeba na více než 90 procentech pozic, nyní je to u asi 54 procent. „Teoreticky se bude muset dodatečně naučit tyto dovednosti 2,2 milionu pracujících,“ uvádí rezort ve zprávě. Poukazuje na to, že ČR patří mezi země s nejnižším podílem dospělých, kteří se dál vzdělávají. V roce 2021 to bylo 5,8 procenta lidí, průměr EU byl 10,8 procenta. Jako řešení rezort vidí „okamžitou a strukturální změnu v přístupu k dalšímu vzdělávání“. Využít chce peníze z EU. Spustil svůj e-shop s kurzy. (ČTK)