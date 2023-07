Havaroval válečný letoun spitfire v československých barvách

V americkém státě Washington v pátek havaroval druhoválečný stíhací letoun Spitfire v československých barvách. Stroj je vážně poškozený poté, co při přistání sjel z ranveje. Pilot je v pořádku.

WWII fighter plane damaged in Deer Park crash on Friday; no injuries reported https://t.co/ult6LK6fq6

— The Spitfire Society (@SocietySpitfire) July 8, 2023