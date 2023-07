Moderátor BBC čelí obvinění, že platil teenagerovi za sexuální fotografie

Moderátor britské BBC čelí obvinění ze strany bulvárního listu The Sun, který tvrdí, že moderátor platil teenagerovi za sexuálně explicitní fotografie. Není jasné, kolik bylo dospívající osobě let, ani jakého byla pohlaví, ale podle bulvárního deníku jí bylo 17 let, když platby začaly.

BBC dnes uvedla, že veškerá obvinění bere velmi vážně a prověřuje je. Kvůli svému postupu však bude ještě dnes čelit otázkám vlády.

V pátek britský deník The Sun zveřejnil zprávu o ženě, která obvinila nejmenovaného moderátora BBC, že platil jejímu dospívajícímu dítěti za sexuálně explicitní fotografie. Podle listu za tři roky zaplatil 35 000 liber (přes 976 000 korun).

Matka novinám řekla, že její dítě, kterému je nyní 20 let, používalo peníze od moderátora k financování závislosti na cracku. Dodala, že pokud by údajné platby pokračovaly, její dítě by „skončilo mrtvé“.

„Když ho vidím v televizi, je mi zle. Viním toho člověka z BBC, že zničil život mého dítěte,“ řekla matka a dodala, že moderátora prosila, aby „přestal posílat peníze“.

Matka uvedla, že její dítě se během tří let změnilo z „veselého“ člověka „v přízračného feťáka“. Její dítě jí údajně ukázalo výpis z účtu na internetu, na kterém byly četné vklady od moderátora. „Byly to obrovské částky, stovky nebo tisíce liber najednou. Jednou poslal najednou 5000 liber. Peníze byly výměnou za sexuálně explicitní fotografie mého dítěte,“ dodala.

The Sun uvedl, že rodina si 19. května stěžovala BBC. Bulvární list prý kontaktovala proto, že byla frustrovaná z toho, že moderátorská hvězda i přes stížnost zůstala ve vysílání. Za reportáž od bulvárního deníku nechtěla žádnou platbu.

Mluvčí BBC nechtěl potvrdit totožnost moderátora ani jeho současné postavení ve vysílání. „Jakákoli obvinění bereme velmi vážně a máme zavedeny postupy, jak se jimi aktivně zabývat,“ uvedl.

Ministryně kultury Lucy Frazer v prohlášení oznámila, že bude ještě dnes jednat s generálním ředitelem BBC Timem Daviem o obviněních, která označila za „hluboce znepokojující“.

Vysílací společnost uvedla, že se „aktivně snaží mluvit s těmi, kteří nás kontaktovali, abychom zjistili další podrobnosti a porozuměli situaci“. „Pokud nedostaneme žádnou odpověď nebo nás nikdo dále nekontaktuje, může to omezit naši schopnost pokročit ve věci, ale neznamená to, že naše vyšetřování skončí. Pokud se kdykoli objeví nebo budou poskytnuty nové informace – včetně informací z novin – bude se v souladu s interními postupy náležitě postupovat,“ sdělila BBC.

Zpráva vedla k tomu, že několik moderátorů BBC vydalo na twitteru prohlášení, v nichž popřeli, že se článek týkal jich, včetně Rylana Clarka, Jeremyho Vinea, Nickyho Campbella a Garyho Linekera.

Nejmenovaný moderátor by se v nejbližší době neměl objevit ve vysílání, ale BBC nesdělila, zda byl formálně postaven mimo službu. (ČTK)