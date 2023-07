Tenistka Markéta Vondroušová je ve čtvrtfinále Wimbledonu, český souboj s Marií Bouzkovou vyhrála po setech 2:6, 6:4 a 6:3. Její příští soupeřkou bude světová čtyřka Pegula z USA, nebo Ukrajinka Curenko.

Quarter-final bound ➡️

Marketa Vondrousova battles back from a set down against Marie Bouzkova to advance, 2-6, 6-4, 6-3 #Wimbledon pic.twitter.com/sP1sgwvAnT

— Wimbledon (@Wimbledon) July 9, 2023