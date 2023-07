Ostravský festival Beats for Love přilákal 150 000 fanoušků taneční hudby

Čtyřdenní festival taneční hudby Beats for Love navštívilo v součtu zhruba 150 000 lidí. V noci na dnešek vyvrcholil v Dolních Vítkovicích v Ostravě.

Největším lákadlem byl pro návštěvníky závěrečný den hudební přehlídky, na němž vystoupil DJ Tiësto a fanoušci vykoupili všechny vstupenky. Novinářům to dnes sdělil ředitel festivalu Kamil Rudolf.

„Festival potvrdil své pevné místo na české i světové hudební mapě. Jsem z toho neskutečně nadšený. Až na drobné potíže v podobě středeční přeháňky a několika programových změn jsme všechno zvládli na jedničku. Slibovali jsme největší Beats for Love v historii, a to jsme splnili. Bez fanoušků by festival nebyl tím, čím je. I když hudba dohrála před pár hodinami, už teď chystáme další ročník. Už se nemůžu dočkat, až Dolní Vítkovice uvidím znovu plné,“ uvedl Rudolf.

Zájem o festival rostl každým dnem, ve středu přilákal zhruba 33 000 lidí, ve čtvrtek bylo návštěvníků více než 36 000, v pátek to bylo 38 000 lidí a sobotní program přilákal 42 000 příznivců elektronické taneční hudby a bylo vyprodáno.

Největší zájem posledního dne Beats for Love byl o vystoupení nizozemského DJ Tiëstoho. Při jeho setu byla plocha před LOVE stage zcela zaplněna až do závěrečného ohňostroje. „Od interpretů máme jenom pozitivní reakce. Zbožňují naše fanoušky, náš areál, líbí se jim, jak se o ně staráme. Opět jsme překonali sami sebe, a za rok se o to pokusíme znovu,“ řekl programový ředitel Jiří Ramík.

Přehlídka měla také charitativní rozměr. Fanoušci mohli přispět na pomoc desetileté Kateřině Bojkové, která bojuje s následky autonehody. Sbírka podle prozatímních výsledků vynesla okolo 300 000 korun. „To je úplně skvostné číslo. Ještě je pořád možné Kačence přispět skrz QR kódy a my pak tu částku ještě navýšíme – ideálně do nějaké hezky kulaté sumy,“ doplnil Rudolf.

Jubilejní desátý ročník festivalu se uskuteční v Ostravě od 3. do 6. července 2024. (ČTK)