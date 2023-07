NP Šumava pořídí kamery pro všechny strážce v terénu, nahrají jednání s turisty

Národní park Šumava chce po loňském testovacím provozu pořídit kamery zaznamenávající jednání s návštěvníky pro všechny své strážce, kteří se pohybují v terénu. Park k tomu vede mimo jiné rostoucí agresivita některých turistů.

Loni strážci testovali pět kamer, jejich nošení na uniformách se osvědčilo, řekl ČTK mluvčí parku Jan Dvořák.

„Kamery, které jsme loni testovali, se jednoznačně osvědčily. Je vcelku jasné, že to jednání mezi strážcem a případným přestupcem je možná i trochu klidnější. Každopádně budeme s nimi dál pracovat a budeme je nakupovat,“ uvedl. Ideální by bylo, aby svou kameru měl každý z 27 strážců parku. „Ale minimálně to budeme chtít zajistit tak, aby každý strážce, který je v terénu, nebo hlídka v terénu měli kameru,“ řekl Dvořák. Protože všichni strážci nejsou v terénu najednou, bude třeba pořídit kamery pro minimálně polovinu z nich.

Loni kamery umístěné na uniformách testovali strážci na turisticky nejvíce exponovaných místech parku, jako je centrální Šumava, Modravsko nebo oblast ledovcových jezer na Železnorudsku. „Důvod pořízení kamer byl vyloženě na případnou obranu jak strážce, tak případně i přestupce, protože přestupek i jednání vůči tomu člověku je zaznamenáván. Bohužel se stávalo, a stává se dodnes, že strážci jsou atakováni slovně dost nevybíravým způsobem a bohužel došlo i k napadení strážců,“ doplnil mluvčí. V minulosti například zahraniční turisté napadli strážce parku a strčili do něj, až spadl do Černého jezera, cyklisté údajně napadli řidiče kamionu, který z lesa v Novém Brunstu u Gerlovy Hutě odvážel vytěžené kůrovcové dřevo, konflikt měli strážci parku také v zimě se skialpinistou poblíž Špičáku.

Podle strážců parku agresivita některých turistů během několika let stoupla. Záznam z kamer pomůže při prokazování spáchaného přestupku, ve vyhrocených situacích bude i důkazem o případném napadení strážců. Zapnutá kamera, na níž je při řešení přestupku návštěvník upozorněn, navíc často zabrání fyzickému konfliktu a zmírní agresivitu. (ČTK)