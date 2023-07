Vary rozdaly první ceny

Na karlovarském festivalu byla rozdána první ocenění. Získaly je snímky Imago, Hypnóza, Svatý občan a Blažiny lekce.

Novinářská cena FIPRESCI putuje ke snímkům Imago a Hypnóza, která si odnáší i cenu Europa Cinemas Label. Ekumenickou porotu zaujaly snímky Svatý občan a Blažiny lekce.

Podrobnosti k oceněním a zdůvodnění porot:

CENA FIPRESCI

Mezinárodní asociace filmových kritiků uděluje dvě Ceny FIPRESCI: filmu z Hlavní soutěže a filmu ze Soutěže Proxima, které podle poroty nejlépe reprezentují filmové umění a jeho inovativní podoby.

POROTA FIPRESCI

Jana Bébarová, Česká republika

Max Oliver Borg, Švýcarsko

Engin Ertan, Turecko

Cerise Howard, Austrálie

Hamed Soleimanzadeh, Německo

Jan Storø, Norsko

Cena FIPRESCI za nejlepší film v Hlavní soutěži

Hypnóza

Režie: Ernst De Geer

Švédsko, Norsko, Francie, 2023

„Je to vždy radost, vidět dobře napsanou komedii se zajímavými postavami, která zároveň otevírá aktuální společenská témata. V Hlavní soutěži letošního ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary objevila porota FIPRESCI nový talent, který umně využívá tento žánr ke zkoumání, jak se v moderní době dokážeme vypořádat se závislostí na úspěchu. V honbě za ním nakonec potlačujeme své pravé já.“

Cena FIPRESCI za nejlepší film v soutěži Proxima

Imago

Režie: Olga Chajdas

Polsko, Nizozemsko, Česká republika, 2023

„Hluboký, inspirativní ponor do života mladé ženy s bolavou duší, jejíž impulzivní povaha je skvělým pomocníkem v umělecké tvorbě, ale těžko se krotí, když se musí vyrovnat s neplánovaným těhotenstvím a společenskými normami, které jsou s ním spojené. Příběh se odehrává v Polsku, v oblasti baltského Trojměstí, v době sílícího hnutí Solidarita vedeného místním hrdinou Lechem Wałęsou. S živelnou energií evokuje tamní post-punkovou uměleckou scénu, jíž dodává autenticitu skvělým výběrem hudby, těkající kamerou a střihovými záběry. Spoluscénáristka Lena Góra v hlavní roli Ely ztělesňuje svou matku s plným nasazením a přesvědčivostí. Spolu s perfektně obsazenými herci ve vedlejších rolích podávají věrný obraz tehdejší doby a společnosti.“

CENA EKUMENICKÉ POROTY

Ekumenická porota od roku 1994 oceňuje filmy z Hlavní soutěže, které mají nejen vysokou uměleckou úroveň, ale zároveň si kladou důležité otázky týkající se společenských, politických, etických a duchovních hodnot. Vyzdvihuje režiséry, kteří kladou důraz na hledání pravdy, spravedlnosti a naděje v souladu s křesťanskou naukou.

EKUMENICKÁ POROTA

Hana Ducho, Česká republika

Anna Grebe, Německo

Hermann Kocher, Švýcarsko

HLAVNÍ CENA EKUMENICKÉ POROTY

Blažiny lekce

Režie: Stephan Komandarev

Bulharsko, Německo, 2023

„Nestačí, že sedmdesátiletá vdova hodí své peníze přes balkon do rukou podvodníků, kteří ji předtím vydírali po telefonu. Teď jí chybí i tolik potřebné peníze na zaplacení hrobu pro svého nedávno zesnulého manžela a pro sebe. Ona, která celý život tvrdě bojovala, se nehodlá svého cíle vzdát a sama začne páchat trestné činy, při kterých dělá druhým to, co sama zažila. Až do poslední minuty filmu diváci a divačky očekávají, že hlavní hrdinka prožije katarzi a začne litovat svých činů. Blaga však zůstává věrná svému pevnému přesvědčení a zdá se, že jí nezbývá nic jiného, než jednat nemorálně. Osud této ženy odráží těžký úděl starých lidí v postkomunistickém Bulharsku, kde vládne tržní kapitalismus a oni v boji o přežití v prostředí korupce a vykořisťování často už nevědí, na koho se mohou spolehnout. K tomu se přidávají nábožensky motivované obavy o spasení jejího manžela. Tento film porotu přesvědčil, protože vypráví příběh o vztahu mezi individuální odpovědností a společenskými normami s takovou silou, že je pro nás obtížné sympatizovat s hlavní hrdinkou, kterou vynikajícím způsobem ztvárnila Eli Skorcheva, a přesto nás nutí přemýšlet, zda bychom se nezachovali stejně jako ona. Cenu Ekumenické poroty 2023 získává snímek Blažiny lekce režiséra Stephana Komandareva.“

ZVLÁŠTNÍ UZNÁNÍ EKUMENICKÉ POROTY

Svatý občan

Režie: Tinatin Kajrishvili

Gruzie, Francie, Bulharsko, 2023

„Vesnice ve vyprahlé hornické oblasti Gruzie uctívá zvětralou zkamenělinu světce. Zdá se, že tato postava náhle ožila. Dějí se zázraky, chromí chodí, pohřešovaní horníci se zjevují svým příbuzným a každý věřící divák znalý Bible má pocit, že to všechno už někdy viděl nebo slyšel. Tento film však není pouhým převyprávěním Nového zákona, ale naopak znovu nastoluje zásadní a hluboce sebekritickou otázku křesťanského náboženství: Proč uctíváme to, co je mrtvé, nehmotné a zaměnitelné, místo živých? Chceme žít, nebo přežívat? Za to a za mimořádné výtvarné, estetické a hudební zpracování uděluje Ekumenická porota filmu Svatý občan režisérky Tinatin Kajrishvili Zvláštní uznání.“

CENA EUROPA CINEMAS LABEL

O ceně Europa Cinemas Label, která se uděluje od roku 2003 na pěti evropských festivalech, rozhoduje porota složená z provozovatelů kin ze sítě Europa Cinemas. Jejím cílem je zlepšit propagaci a distribuci vítězných snímků a udržet filmy déle v povědomí diváků. Cena Europa Cinemas Label se uděluje nejlepšímu evropskému filmu z Hlavní soutěže a ze Soutěže Proxima.

POROTA EUROPA CINEMAS

Anna-Lena Arreborn, Švédsko

Ilona van Heeckeren, Nizozemsko

Jörg Jacob, Německo

Hypnóza

Režie: Ernst De Geer

Švédsko, Norsko, Francie, 2023

„Osobitý a svižný satirický film Hypnóza režiséra Ernsta De Geera jasně zvítězil v soutěži o letošní cenu Europa Cinemas Label v Karlových Varech. Tento celovečerní debut švédského režiséra poskytuje obraz moderní společnosti s velkou dávkou situačního humoru a přesné, skvěle načasované herecké akce. Dnešní společnost sice podporuje individualismus a autentické vyjádření sebe sama, avšak nijak nezměnila své představy o tom, jaké chování je přijatelné.

Tento vyvážený a skvěle vystavěný film si bezpochyby zaslouží pozornost a už nyní jsme přesvědčeni, že si získá diváky v kinech po celé Evropě. Jako porota jsme rádi, že můžeme podpořit svěží dílo Ernsta De Geera!“