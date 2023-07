Švédská vláda řeší, jak zabránit lidem pálit Korán na veřejnosti

Bělorusko pozvalo zahraniční novináře do prázdného stanového tábora asi 90 kilometrů jihovýchodně od Minsku, o němž se spekuluje, že vznikl pro tisíce členů ruské Vagnerovy soukromé vojenské společnosti. Žádné známky toho, že by se vagnerovci do Běloruska přesouvali, ale zatím nejsou, informovala dnes stanice CNN.