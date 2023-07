Patrick Crusius byl odsouzen k 90 doživotním trestům

Ukrajina příští týden na summitu nevstoupí do Severoatlantické aliance. Prohlásil to Bidenův bezpečnostní poradce Jake Sullivan s tím, že o přijetí Ukrajiny do Aliance se bude diskutovat, ale Ukrajina „ještě musí podniknout další kroky“ k tomu, aby mohla do NATO vstoupit. (AFP)