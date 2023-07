Kazetová munice by měla značný dopad na psychiku ruských sil, míní Kyjev

Kazetová munice by měla mimořádný dopad na psychiku ruských sil a Ukrajina by její dodávky uvítala. Agentuře Reuters to řekl poradce šéfa ukrajinské prezidentské kanceláře Mychajlo Podoljak. Podle Reuters se dnes Washington chystá oznámit dodávky této munice na Ukrajinu.

„Kazetová munice nepochybně může mít mimořádný psychický a emocionální dopad na už tak demoralizovaná ruská okupační uskupení,“ uvedl Podoljak. Dodal, že Ukrajina další dělostřelecké granáty a munici potřebuje a je vděčná svým partnerům, že „chápou surovou válečnou realitu“.

Proti dodání kazetové munice na Ukrajinu vystoupil podle německé tiskové agentury DPA Berlín. Německo je stejně jako asi 120 dalších zemí signatářem úmluvy, která výrobu i prodej takové munice zakazuje. Rusko ani Ukrajina ale dohodu nepodepsaly a obě země již kazetovou munici na bojišti použily, uvádí podle Reuters mezinárodní organizace Human Rights Watch, která obě válčící strany vyzvala, aby používání těchto zbraní zanechaly. Organizace zároveň vyzvala USA, aby kazetovou munici Ukrajině neposkytly.

Kazetová munice se po odpálení roztříští na množství menších výbušnin. Kvůli širší ploše, kterou zasáhne, představuje zvýšené nebezpečí pro civilisty. Další nebezpečí s sebou přináší nevybuchlá munice, která může civilisty i dlouho po skončení bojů zabít nebo zmrzačit. (ČTK)