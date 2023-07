Frýdek-Místek plánuje přestavět kino na parkoviště

Kriminalisté obvinili z pokusu o vraždu dvaadvacetiletého muže, který v úterý odpoledne v Bohumíně napadl po hádce o 17 let staršího spolubydlícího. Nožem mu způsobil zranění, s nimiž musel být převezen do nemocnice. Hrozí mu až 20 let vězení. (Události Ostrava)