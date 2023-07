Ukrajinský prezident Zelenskyj přijel na návštěvu Slovenska

Ukrajinský prezident Zelenskyj po Česku zamířil na Slovensko. V Bratislavě by se měl setkat s prezidentkou Zuzanou Čaputovou, premiérem Ľudovítem Ódorem a předsedou Národní rady Borisem Kollárem. Jednat budou o konkrétní obranné pomoci a integraci Ukrajiny do NATO, oznámil na svém twitterovém účtu.

Slovakia is next. Important meetings in Bratislava with President Zuzana Čaputová, Prime Minister Ľudovít Ódor and Speaker of the National Council Boris Kollár. Together with our reliable neighbor, we are talking about concrete defense support and Euro-Atlantic integration of…

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 7, 2023