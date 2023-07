Zažili války v Jugoslávii jako malé děti. Jak se k nim stavějí dnes?

Jaké to bylo, zažít jako dítě válku? Na co si tehdejší děti vzpomínají? A kdo za ni podle nich může? Jugoslávské války byly až do ruské agrese nejkrvavějším konfliktem v Evropě od druhé světové války. Ptali jsme se na ně několika Chorvatů, Bosňanů i Srbů.

Pozůstatek jugoslávských válek. Budova nádraží v chorvatském Vukovaru z války z let 1991–1995. Foto: Jerome, Adobe Stock