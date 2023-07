Daniela Kolářová ve Varech uvedla Kulový blesk

Herečka Daniela Kolářová dnes odpoledne ve Varech uvedla projekci Kulového blesku. Oblíbenou českou herečku přivítalo publikum ve stoje takovým potleskem, až ji to zaskočilo. „Tohle jsem nečekala, děkuju mockrát,“ přiznala divákům.

Daniela Kolářová a Jiří Bartoška. Foto: Kviff

„Když jsem dostala nabídku vybrat do programu jeden ze svých filmů, dlouho se mi to motalo v hlavě. Kulový blesk jsem zvolila z několika důvodů – zaprvé to bylo moc příjemné natáčení, mělo výbornou atmosféru, což při výrobě filmu není vždycky samozřejmost. Zadruhé má skvělý scénář a navíc jsem chtěla připomenout kolegy, kteří už jsou v hereckém nebi,“ zahájila projekci.

Na sobotním závěrečném ceremoniálu si Daniela Kolářová převezme Cenu prezidenta KVIFF.