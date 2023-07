Shrnutí prvního dne Zelenského návštěvy: „Chci poděkovat za všechno. Za to, jak pomáháte našemu lidu,“ řekl ukrajinský prezident Zelenskyj na Pražském hradě. Podle prezidenta Petra Pavla by měl blížící se summit NATO jasně říct, že jednání o přístupu do Aliance začnou ihned po válce.