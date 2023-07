Pavel: Rusko není zdaleka tak silné, jak se nás snažilo přesvědčit

Petr Pavel ocenil dodávky zbraní, které Česko Ukrajině poskytlo, a také jednotlivé iniciativy, které pomohly napadené zemi v jejím boji proti ruské agresi. Rusko podle něj není zdaleka tak silné, jak se nás snažilo přesvědčit.

„Volodymyr Zelenskyj přijel nejen proto, aby nám vyjádřil svoje poděkování za tuto pomoc, ale také aby slyšel od nás, že jsme s nimi i nadále, že je budeme podporovat v jejich boji za to, co my sami jsme před nedávným obdobím chtěli také, to znamená – být svobodní, nezávislí a mít možnost samostatně si rozhodnout, do jaké organizace chceme patřit,“ pronesl.

„Podpora Ukrajiny není pouze asistencí zemi, která je postižená válkou, ale je to také pomoc nám samým, protože my se tady bavíme v rostoucí míře o spolupráci mezi našimi a ukrajinskými firmami, neziskovými organizacemi, politickými reprezentacemi,“ dodal Pavel.