Prezident Pavel je rád, že uvítal v Česku právě Zelenského

Prezident Petr Pavel uvítal, že první zahraniční návštěvou v Česku za jeho mandátu je právě ukrajinský prezident Zelenskyj. Návštěvu ukrajinské hlavy státu u nás po čtrnácti letech považuje za „návrat k normálnosti“.

„Pro mě je to takový první závan návratu k normálnosti, protože to, co bych považoval za standardní, by bylo, že se s přáteli budeme potkávat běžně, a ne po tak dlouhé době a s tolika tajnostmi kolem těchto návštěv,“ vyjádřil naději.