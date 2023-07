Video dne: Vary se chystají na Kulový blesk

Dnes ráno do Karlových Varů přijíždí herečka Daniela Kolářová. Dostane tu Křišťálový glóbus a také uvede projekci Kulového blesku. Kultovní film letos slaví 45 let od svého vzniku.

„Největší akce v dějinách stěhování“ proběhne dnes v 16 hodin v karlovarském Městském divadle za přítomnosti Věry Knotkové alias herečky Daniely Kolářové. Ta poté během sobotního slavnostního zakončení převezme Cenu prezidenta festivalu.

Kolářová má me Karlovým Varům osobní vztah, žila tu od svých čtyř let do maturity. Na samotném festivalu ale nebyla celé desetiletí, jak přiznala v rozhovoru pro Festivalový deník. Tamtéž prozradila, proč si pro připomenutí své bohaté herecké kariéry vybrala právě Kulový blesk.

„Zvolila jsem ho, protože spousta mých báječných kolegů z tohoto filmu je už v nebíčku. A byli skvělí. Pan Hrušínský, Abrhám. Smoljak… Ruda na ně vzpomínám a takto si je znovu připomenu,“ řekla herečka Festivalovému deníku.