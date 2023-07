Petr Pavel na festivalu ve Varech

„Říct si, že na kultuře můžeme ušetřit, by se nám mohlo vymstít. Být sice prosperující, ale barbaři, to si asi nepřejeme,“ řekl v rozhovoru pro festivalovou platformu kviff.tv prezident Petr Pavel.

Jiří Bartoška a Petr Pavel na MFF Karlovy Varyy. Foto: Kviff

V rozhovoru s Čestmírem Strakatý se Pavel vyjádřil ke svému vztahu k filmům a festivalu, k válce na Ukrajině, ale i k české vládě.

„Vládě bych vytkl, že od počátku nebyla schopna dát na stůl jasná srozumitelná čísla, ze kterých by se dalo vycházet, v nichž by se mohli orientovat odborníci, ale i občané. Ta čísla jsou matoucí dokonce i pro ekonomy, to jenom přispívá ke zmatku a nepřispívá to rozhodně k důvěryhodnosti vládě,“ řekl v rozhovoru, v němž se vyjádřil i ke konsolidačnímu balíčku. „Je pro mě důležité, aby konsolidační balíček byl sociálně udržitelný a nezhoršil situaci lidí, kteří už teď jsou na tom špatně a bude dostatečně razantní na to, aby vedl k nápravě,“ řekl.

Během středečního odpoledne se Pavel na festivalu setkal také s prezidentem karlovarského festivalu Jiřím Bartoškou, ještě předtím navštívil i s manželkou projekci českého filmu Bod obnovy. „Film se mi líbil zpracováním i tématem,“ prozradil o svém prvním filmovém zážitku na festivalu.