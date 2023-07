Ve Francii se stále demonstruje, počet násilných incidentů v ulicích ale klesá

Francouzská policie v noci na dnešek zatkla 16 lidí ve spojitosti s násilným protestováním. Podle agentury Reuters to oznámilo francouzské ministerstvo vnitra. Míra nepokojů v zemi osm dní po smrti Nahela M., mladíka zastřeleného policistou při dopravní kontrole, tedy nadále polevuje.

Prezident Emmanuel Macron se setkal se starosty více než 220 obcí zasažených protesty, vláda by podle něj při budoucích protestech mohla zvážit větší regulaci nebo přímo vypnutí sociálních sítí.

Protesty doprovázené střety s těžkooděnci, zapalování vozidel hromadné dopravy i domů spojených s veřejnou správou vrcholily minulý týden v noci z pátku na sobotu, kdy policie zatkla přes 1300 lidí. V pátek Macron řekl, že velkou roli v propagaci demonstrování podle vlády hrají sociální sítě TikTok a Snapchat, více než třetina lidí zatčených v ulicích byli „mladí nebo dokonce velmi mladí“, řekl Macron.

Na setkání se starosty v Elysejském paláci uvedl, že vláda by do budoucna měla zvážit, zda proti sociálním médiím nezakročit důrazněji.

„Musíme se zamyslet nad tím, jak je mladí lidé používají…když se situace vymkne kontrole, možná je budeme muset regulovat nebo odstřihnout. Především jsem rád, že jsme to nemuseli udělat impulzivně ve vypjaté chvíli, to bychom ani neměli. Myslím ale, že bychom se o tom měli někdy v klidu pobavit,“ cituje dnes Macrona deník The Guardian.

Protesty odsoudila francouzská vláda a pravicové strany, které vyjádřily jasnou podporu policii a neprojevily přílišnou vůli bavit se o stížnostech na zakořeněnou otázku diskriminace vůči etnickým menšinám uvnitř policejních struktur. Naproti tomu levicové strany poukazovaly na problematiku chudých předměstských oblastí s vysokým podílem etnicky minoritních obyvatel a beztrestnosti policie. Mnoho politiků, včetně Macrona či premiérky Élisabeth Borneové, protestující obvinilo, že smrti teenagera zneužívají, když zapalují ulice a domy ve francouzských městech.

Sedmnáctiletého Nahela M. jedinou kulkou zastřelil policista, když mladík se severoafrickými kořeny odmítl uposlechnout výzvu k zastavení a znovu se s autem rozjel. Na podporu policisty, nyní obviněného za zabití, zorganizoval bývalý krajně pravicový politik Jean Messiha internetovou sbírku, která vynesla 1,5 milionu eur (35,6 milionu Kč). To je výrazně více, než se vybralo pro rodinu zemřelého Nahela M., připomíná Reuters. (ČTK)