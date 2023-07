Ve Varech jsou Gogol Bordello

Dalšími významnými hosty karlovarského festivalu jsou tvůrci dokumentu Toulaví králové: Příběh Gogol Bordello. Snímek, který bude promítán v sekci Zvláštní uvedení ve čtvrtek v mezinárodní premiéře osobně představí režiséři Nate Pommer a Eric Weinrib a protagonista Eugene Hütz.

Toulaví králové: Příběh Gogol Bordello. Foto: KVIFF

Po projekci filmu bude v sále následovat i krátké hudební vystoupení Eugena Hütze. Jedním z výkonných producentů snímku byl také loňský host karlovarského festivalu, herec, režisér a producent Liev Schreiber.

Eugene Hütz se do Karlových Varů vrací, hostem festivalu byl v roce 2004, když natáčel v Česku právě s režisérem Lievem Schreiberem a hercem Elijahem Woodem film Naprosto osvětleno (Everything Is Illuminated)