Čtyři země požádaly Mezinárodní soudní dvůr o zahájení procesu s Íránem

O zahájení procesu s Íránem za sestřelení ukrajinského dopravního letadla z ledna 2020 požádaly Mezinárodní soudní dvůr Ukrajina, Británie, Švédsko a Kanada. Při havárii tehdy zemřelo 176 lidí a Teherán později přiznal, že stroj omylem sestřelila jeho protivzdušná obrana.

Podle soudu uvádějí, že Írán porušil své závazky v oblasti civilního letectví a požadují odškodnění pozůstalých, informují dnes tiskové agentury.

Ukrajinské ministerstvo zahraničí už koncem června oznámilo, že se koordinační skupina – která zastupuje oběti ze sestřeleného letounu ukrajinských aerolinek UIA a jejímiž členy jsou též Kanada, Švédsko a Británie – rozhodla podat žalobu poté, co s íránskými úřady nenalezla shodu na uspořádání mezinárodní arbitráže. Ta by měla vést k odškodnění pozůstalých.

Mezinárodní soudní dvůr dnes uvedl, že podle žalující strany Írán „porušil řadu závazků v oblasti civilního letectví“ a havárii důkladně nevyšetřil. Skupina zemí po ICJ chce, aby rozhodl, že Írán letadlo sestřelil nelegálně a aby Teheránu nařídil omluvu a odškodnění pozůstalých.

Letadlo Boeing zasáhly íránské protiletadlové střely krátce po startu z teheránského letiště 8. ledna 2020. Předběžná zpráva íránské organizace pro civilní letectví o půl roku později konstatovala, že za havárii mohla lidská chyba, konkrétně špatné seřízení vojenského radaru. Íránská protivzdušná obrana byla v době neštěstí ve vysoké pohotovosti, protože Teherán jen krátce předtím zaútočil na dvě vojenské základy v Iráku, které hostily americké vojáky. Chtěl se tím pomstít za vraždu klíčového íránského generála Kásema Solejmáního v Iráku, kterou provedly Spojené státy o pět dní dříve.

Letos v dubnu soud v Íránu vyměřil tresty vězení v rozmezí od jednoho roku do deseti let skupině deseti íránských vojáků. Nejdelší trest dostal velitel systému protivzdušné obrany za to, že neuposlechl rozkazů nadřízených a ukrajinský boeing sestřelil.

Vztahy mezi Ukrajinou a Íránem jsou v současnosti na bodu mrazu. Teherán podle Kyjeva dodává Rusku střely a bezpilotní letouny, které pak ruská armáda využívá k útokům proti cílům na Ukrajině. (ČTK)