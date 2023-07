Americká vláda má podle soudu omezit komunikaci se sociálními sítěmi. Zástupci administrativy amerického prezidenta Joea Bidena a některé vládní úřady nesmějí komunikovat s představiteli sociálních sítí ohledně obsahu zveřejněných příspěvků.

Soudním příkazem o tom dnes rozhodl louisianský soudce Terry Doughty. Konečný verdikt v případu se teprve očekává, rozhodnutí nicméně představuje významný milník v mezistranickém sporu ohledně míry, do které by vláda měla zasahovat do obsahu na sociálních sítích, píše list The Washington Post (WP).

Soudní příkaz vydal Doughty v rámci sporu, který otevřela dvojice republikánských nejvyšších státních zástupců z Louisiany a Missouri Jeff Landry a Andrew Bailey. Americká vláda podle nich „donebevolajícím způsobem porušovala první dodatek ústavy (o svobodě projevu, pozn. ČTK)“, když s mediálními společnostmi jednala o odstranění některých příspěvků na sítích, které šířily dezinformace ohledně očkování při pandemii koronaviru nebo ohledně volebních výsledků.

Soudce, jehož do funkce jmenoval republikánský exprezident Donald Trump, uvedl, že Landy a Bailey předložili materiály, které mají prokazovat, že Bílý dům a vládní úřady se podílely na potlačování svobody projevu na základě obsahu, píše WP. Soudní příkaz obsahuje jisté výjimky, za kterých může vláda se sítěmi o obsahu komunikovat, například aby je informovala o ohrožení národní bezpečnosti, kriminální činnosti nebo snaze zastrašovat některé voliče, aby neodevzdali svůj hlas.

Zástupce Bílého domu podle agentury Reuters uvedl, že se rozhodnutím soudce zabývá a ministerstvo spravedlnosti „zváží své možnosti“. Společnost Google, jež se soudní spor týká také, na žádost WP o komentář nereagovala. Mateřská společnost Facebooku Meta věc komentovat odmítla a Twitter reagoval automatickou zprávou, která obsahovala emotikon exkrementu, píše deník. (ČTK)