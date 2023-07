„Myslím, že i politici, kteří to tehdy odmítali, by dnes řekli, že jsou pro,“ říká o přijetí rovnoprávného manželství ve Spojeném království britský velvyslanec. V rozhovoru dále mluví o tom, že by ho nepřekvapila opětovná debata o brexitu.

Foto: Gabriel Kuchta, Deník N