Přehled událostí

Rozsáhlá operace izraelské armády v Džanínu na severu okupovaného Západního břehu si vyžádala nejméně devět životů. Kolem 100 Palestinců je podle DPA zraněných, z toho 20 v ohrožení života. Akce je podle listu The Times of Israel největší na Západním břehu za zhruba 20 let.