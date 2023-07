Operace Izraele v Džanínu si vyžádala nejméně devět životů a 100 zraněných

Rozsáhlá operace izraelské armády v Džanínu na severu okupovaného Západního břehu si vyžádala nejméně devět životů. Kolem 100 Palestinců je podle DPA zraněných, z toho 20 v ohrožení života. Akce je podle listu The Times of Israel největší na Západním břehu za zhruba 20 let.

Operace zaměřená proti radikálům začala v noci na pondělí a pokračuje i v noci na dnešek. Izraelská armáda sdělila, že při ní zničila velitelství militantních bojovníků, zabavila množství výbušnin i zbraní a zadržela podezřelé. Do akce se zapojilo přes 1000 izraelských vojáků.

Palestinská média v pondělí večer uvedla, že izraelské síly Palestincům nařídily, aby opustili zdejší uprchlický tábor, což izraelská armáda popírá. Na záběrech na sociálních sítích je vidět, jak řada lidí z tábora utíká. Podle místních činitelů ho opustilo kolem 3000 lidí, celkem jich tu žije na 18 000.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu se nechal slyšet, že se Džanín v posledních měsících stal útočištěm pro teroristy a byly odtud prováděny zákeřné útoky na izraelské muže, ženy a děti. Vojenská operace podle něj bude pokračovat tak dlouho, dokud nebudou naplněny její cíle

Prezident palestinské samosprávy Mahmúd Abbás se v reakci na izraelskou operaci rozhodl přerušit kontakt a bezpečnostní koordinaci s Izraelem.

Izrael obsadil Západní břeh Jordánu za války v roce 1967 a od té doby ho okupuje. Palestinci chtějí, aby toto území tvořilo hlavní část jejich budoucího státu, Izrael ale v oblasti staví stále více židovských osad. (ČTK)