Do Wimbledonu dnes vstoupí šest Češek

Začal nejslavnější tenisový turnaj Wimbledon, do hry dnes zasáhne šest Češek. Titul obhajují Srb Novak Djoković a Kazaška Jelena Rybakina. Po loňském zákazu na turnaji jako neutrální sportovci startují i ruští a běloruští tenisté.

1. kolo, pondělí 3. 7.

Kromě šestice českých hráček dnes první kolo odehrají také jedni z největších favoritů na titul Novak Djoković (vs Argentinec Cachin) a Polka Iga Świątek (vs. Číňanka Ču), očekávaný je také duel americké legendy Venus Williams s Ukrajinkou Elinou Svitolinou. Obě hráčky v Londýně startují na divokou kartu.

Five things to watch on Day 1 (a thread) 🧵

World No.1 @iga_swiatek starts her quest for a maiden Ladies' singles title 🏆

#Wimbledon | @Barclays pic.twitter.com/w1qUreAzNy

— Wimbledon (@Wimbledon) July 3, 2023