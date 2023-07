Kvůli prasklině museli zastavit největší horskou dráhu v USA

„Nejvyšší, nejdelší a nejrychlejší“ horská dráha v USA musela být dočasně uzavřena poté, co si jeden z návštěvníků všiml praskliny na jednom ze sloupů. V té době na Fury 325 v Severní Karolíně jezdili nic netušící lidé rychlostí až 152 km/h. (Fox)

BUCKLE UP: The “tallest, fastest” giga roller coaster in North America has temporarily closed after a visitor noticed a crack in the ride while people were still on it. https://t.co/QahkU5tRlR pic.twitter.com/hTG5cBi2ER

— Fox News (@FoxNews) July 3, 2023