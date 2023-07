Případ, který v pátek rozhodl Nejvyšší soud USA, se nejspíš ani nestal

Případ, v němž se Nejvyšší soud přiklonil na stranu evangelikánské křesťanky a umožnil jí odepřít služby gay páru, se nejspíš nikdy nestal. Muž, kvůli němuž se grafická designérka Lori Smith obrátila na soud, je patnáct let ženatý se ženou a o vytvoření stránky ji podle svých slov nežádal.

Budova Nejvyššího soudu USA ve Washingtonu. Červen je měsícem, kdy soudci vynášejí verdikty. V pátek zveřejnili hned tři přelomové. Foto: Claire Andersonová, Unsplash

Grafička Smith z Colorada se obrátila na soud, aby mohla odmítnout vytvoření svatební internetové stránky dvěma mužům či dvěma ženám, protože to odporuje jejímu evangelikánskému přesvědčení. Vznikl případ 303 Creative v. Elenis, jehož verdikt v pátek vynesl Nejvyšší soud USA.

V něm Smith uvádí jméno, adresu i kontakty jistého Stewarta, který ji žádal o vytvoření svatební stránky pro něj a jeho partnera Mikea.

Dotyčný Stewart, který si nepřál uvádět své další jméno, ale odmítl, že by Smith o cokoli žádal, a z použití své osoby byl zaskočen. Sám je ostatně také grafickým designérem a její služby nepotřeboval.

„Nechtěl bych, aby mi někdo dělal svatební webové stránky. Jsem ženatý, mám dítě – opravdu nevím, kde se to vzalo. Ale někdo použil nepravdivé informace v dokumentu pro podání k Nejvyššímu soudu,“ řekl grafik deníku The New Republic, který jej vyhledal podle telefonu, e-mailu a adresy, kterou v žalobě Lori Smith uvedla.

Proti rozhodnutí soudu se vzepřela vlna odmítavých reakcí, tu hlavní vedla členka soudu, soudkyně Sonia Sotomayor. Ta odmítavé stanovisko přečetla ústně, což je z hlediska praxe soudu velmi výjimečné.

„Tvůrce webových stránek by mohl stejně tak odmítnout vytvořit například svatební webové stránky pro smíšený rasový pár. Jak rychle zapomínáme, že odpor vůči rasově smíšeným sňatkům byl často vysvětlován tím, že ‚všemohoucí Bůh… nezamýšlel, aby se rasy mísily,“ uvedla a citovala přelomový případ Loving v. Virginia z roku 1976, který zrušil zákazy mezirasových sňatků na úrovni státu.

Sotomayor patří spolu s Elenou Kagan a Ketanji Jackson k tříčlenné liberální menšině v Nejvyšším soudu a hlasovaly proti. Šest konzervativně smýšlejících soudců včetně předsedy soudu hlasovalo pro.

Sotomayor namítla, že rozhodnutí nyní otevře dveře pro diskriminaci dalších menšinových párů a z lidí menšinové orientace dělá občany druhé kategorie.

Případ by podle ní mohl mít dopad i na další minority a jako příklad uvedla, že papírnictví by mohlo odmítnout prodat oznámení o narození dítěte zdravotně postiženému páru, protože nesouhlasí s tím, aby měli dítě, nebo že maloobchod by mohl odmítnout služby rodinného portrétu pro rodiny, které nejsou „tradiční“.

Soudce Neil Gorsuch, který je autorem návrhu rozsudku, má ale za to, že stát Colorado nemůže Lori Smith nutit poskytovat služby gay páru, když je to proti jejímu přesvědčení. Tím by ji „nutil šířit sdělení, které je v rozporu s jejím přesvědčením, že manželství by mělo být vyhrazeno svazkům mezi jedním mužem a jednou ženou“.

„Je to vymyšlený případ,“ reagoval nejvyšší státní zástupce Colorada Phil Weiser. „Toto rozhodnutí představuje radikální odklon od desítky let platného soudního precedentu a selhává v nadřazení principu rovnosti a spravedlnosti pro všechny,“ uvedl v prohlášení.

Podle organizace Aliance na podporu svobody, která grafičce Smith zajišťovala právní služby, ale není důležité, zda se případ stal, či nestal. „Jestli Lori takovou žádost dostala nebo jí někdo lhal, je nepodstatné. Nikdo by neměl čekat na to, až bude potrestán, a nespravedlivý zákon má mít právo napadnout už před tím.“ (Washington Post, New Republic, AP)