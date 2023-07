Marian Kočner je v nemocnici, kvůli problémům s plícemi ho mají dnes operovat

Skupina slovenských poslanců vyvolá v době předvolební kampaně mimořádnou schůzi k návrhu odvolat šéfa sněmovny Borise Kollára za to, že před více než deseti lety udeřil svou někdejší partnerku. Novinářům to dnes řekla Andrea Letanovská, která do voleb vede stranu Demokraté.