Během zahajovacího večera karlovarského festivalu zahrál Russell Crowe s kapelou a dost si to užíval – nejenom mladíci, ale i starší pánové sní o tom, že by z nich mohly být rockové hvězdy. Zahajovací film Královnin gambit i český soutěžní snímek Úsvit měly společné nepříliš přesvědčivé přesazování soudobých debat do vzdálené historie.