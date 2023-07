Ukrajina podle Scholze ví, že během války se členem NATO nestane

Ukrajina ví, že dokud bude pokračovat válka s Ruskem, do Severoatlantické aliance nevstoupí. V letním rozhovoru s veřejnoprávní televizí ARD to prohlásil německý kancléř Olaf Scholz.

Dodal, že válka nakonec může trvat déle, proto je důležité zajistit dlouhodobou podporu Ukrajiny.

„Jedno je jisté a ví to i Ukrajina, několikrát to také bylo formulováno – do NATO Ukrajina nevstoupí, dokud bude válka,“ řekl Scholz. Reagoval tak na otázku o velkých ukrajinských očekáváních před červencovým summitem NATO v Litvě.

„Jednou z podmínek pro vstup je, že země nesmí mít žádné nevyřešené územní spory se svými sousedy,“ uvedl.

Scholz v rozhovoru hájil německou zbrojní pomoc Ukrajině, kterou označil po Spojených státech za druhou největší. Reagoval tak na kritiku, že některé malé státy v přepočtu na hrubý domácí produkt (HDP) poskytují Kyjevu větší podporu. Uvedl, že moderní zbraně, které Německo posílá na Ukrajinu, mají sloužit ke znovudobytí ukrajinského území, nikoli k útokům na Rusko.

Na otázku, komu patří Krym, jasně odpověděl, že je ukrajinský. Tento autonomní poloostrov Rusko v roce 2014 anektovalo.

„Musíme se připravit na to, že válka může trvat déle,“ odpověděl Scholz na dotaz, zda nastane mír na Ukrajině dříve, než kancléři skončí jeho první mandát v čele německé vlády. Spolkové volby se v Německu budou konat na podzim 2025. (ČTK)