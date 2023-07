Při střelbě v americkém městě Baltimore byli zabiti nejméně dva lidé

Bývalý brazilský prezident Jair Bolsonaro kritizoval rozhodnutí brazilského soudu, podle něhož se kvůli organizování vzpoury po své volební prohře nebude smět zúčastnit prezidentských voleb v Brazílii. „Je to kudla do zad,“ řekl. Bolsonaro nesmí do 2030 vykonávat ani jiné veřejné funkce. (Reuters)