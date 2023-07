Ewan McGregor s dcerou Clarou ve Varech představuje nový film

„Se světem to myslel dobře, i když byl doživotně přesvědčeným komunistou. Bylo to jeho dědictví a on s tím nedokázal – a zřejmě ani nechtěl – bojovat,“ říká o Alexanderu Dubčekovi režisér Robert Kirchhoff. Film Všichni lidé budou bratři natáčel pět let, teď jej představí v Karlových Varech.